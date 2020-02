Pascal Ackermann troeft Dylan Groenewegen af in Emiraten

Pascal Ackermann gaat als eerste over de finish in de Emiraten. Ⓒ REUTERS

De Duitse wielrenner Pascal Ackermann heeft de eerste etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De renner van Bora-hansgrohe was de snelste in de massasprint in de rit van The Pointe naar Dubai Silicon Oasis over 148 kilometer.