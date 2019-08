PSV houdt het lang spannend tegen ADO

Een overwinning op de Haagse bezoekers was dringend gewenst voor de Eindhovenaren, die vorige week met de 1-1 bij FC Twente een enigzins valse start van de competitie beleefden. Bovendien wilde PSV een goed gevoel meenemen richting donderdag, wanneer de ploeg ten koste van het Noorse Haugesund de play-offs van de Europa League moet bereiken.

Van Bommel had in het Philips Stadion weer een basisplaats ingeruimd voor Hirving Lozano. Er kwam voor de Mexicaan (die de laatste twee wedstrijden op de bank zat) een plek vrij omdat Gaston Pereiro zijn sleutelbeen heeft gebroken. Een flinke streep door de rekening voor zowel PSV als Pereiro, want de Uruguayaan is voorlopig uitgeschakeld. Zo kan Pereiro én niet spelen, én brengt hij geen geld op door een eventuele transfer te maken.

Fans blijven stil

PSV startte overtuigend en had via Donyell Malen al na een halve minuut de score kunnen openen, maar de spits trof Robert Zwinkels op zijn weg. Niet veel later kopte diezelfde Malen een voorzet van Michal Sadilek over het doel. De thuisclub moest het de eerste twintig minuten doen zonder de ’support’ van de eigen fans, want zij hielden zich stil in verband met het nieuwe aanvangstijdstip van 20.00 uur op zondagavond. Vorige week waren daar bij AZ-Fortuna Sittard ook al spandoeken met protest over te zien.

Lozano trof met een hard schot Zwinkels op zijn pad, waarna de goalie ook bij een pegel van Steven Bergwijn in de weg lag. En waar PSV in het eerste half uur het overwicht had, daar kwam ADO op voorsprong. Een dieptebal werd door Nick Viergever uitverdedigd, maar Tomas Necid pikte de afvallende bal op en schoot verwoestend raak. De videoscheidsrechter keek nog of Necid een overtreding maakte op Erick Gutierrez en/of de bal met zijn hand meenam, maar kwam niet tot die conclusie. Scheidsrechter Danny Makkelie keurde de goal dan ook goed.

Fortuinlijke 1-1

Kort voor rust kwam PSV op gelijke hoogte, maar daar had het ietwat fortuin voor nodig. Een knal van Bruma werd door Danny Bakker dusdanig van richting veranderd dat Zwinkels kansloos was. En zeven minuten na het begin van de tweede helft pakte PSV de voorsprong, toen Sadilek zich de slimste toonde in duel met twee spelers van ADO. De Tsjech pikte de bal op en lanceerde Malen, die in de korte hoek raak schoot.

Dat maakte Lozano niet meer mee, want hij moest nadat Tom Beugelsdijk een schot van hem geblokt had, geblesseerd naar de kant. Zijn vervanger, de jonge Cody Gakpo, toonde zich in het vervolg van zijn beste kant. PSV kreeg vooral via Denzel Dumfries twee grote kansen, maar de rechtsback had het vizier niet op scherp. Ook bleef ADO in de wedstrijd omdat Zwinkels een schot van Malen via zijn voet en de lat weer terug het veld in zag gaan.

Kolderieke 3-1

Omdat PSV het verzuimde af te maken, bleef het duel tot het einde toe spannend en boeiend. En pas in blessuretijd beslisten de Eindhovenaren via Gakpo het duel, toen de buitenspeler de rebound na een kans van Malen op kolderieke wijze binnenwerkte.

