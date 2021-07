Het Nederlandse zeilteam staat er beter voor dan ooit: ’We gaan voor recordoogst’

Premium Sport

Kanovaarster Martina Wegman vooruitgeschoven post in olympisch Tokio

Ze is geen household-name binnen TeamNL, maar Martina Wegman (31) is wel de eerste Nederlandse sporter die vandaag neerstrijkt in Tokio. De kanoslalomster landt vandaag in de vroege ochtend met vlucht KL861 samen met de Oranje Leeuwinnen op Narita Airport.