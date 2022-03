Premium Het beste van De Telegraaf

Schmeichel voorspelt opgetogen sfeer bij rentree Eriksen Boezemvriend van Eriksen: ’Geweldig om hem terug te zien in Deense shirt’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Christian Eriksen en doelman Kasper Schmeichel zijn al jaren boezemvrienden. Laatstgenoemde kijkt uit naar de rentree van de voormalig Ajax-voetballer. Ⓒ GETTY IMAGES

De terugkeer van Christian Eriksen (30) in het Deense nationale shirt zal bij de Deense voetbalsupporters iets teweegbrengen wat Denen nooit eerder hebben meegemaakt. Dat zegt 78-voudig international Kasper Schmeichel. Negen maanden nadat de oud-Ajacied tijdens het EK in elkaar zakte als gevolg van een hartstilstand, is Oranje’s tegenstander Denemarken hoogzwanger van Eriksen’s comeback.