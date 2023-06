Teamgenoten Mäder na geneutraliseerde etappe gezamenlijk over de finish: ’Ter ere van Gino’

De teamgenoten van Gino Mäder. Ⓒ ANP/HH

Het peloton is gegroepeerd binnengekomen in de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland. Na het overlijden van de Zwitserse wielrenner Gino Mäder, die in de vijfde etappe ten val was gekomen, werd de wedstrijd geneutraliseerd.