Op en buiten het veld gaat er nog best veel fout bij Oranje

De Boer kent Menig, inmiddels voetballer van FC Twente, nog uit de jeugd van Ajax. Iedereen vergist zich wel eens. Ook de bondscoach kan de ene Queensy noemen terwijl hij de andere Quincy bedoelt. Daar valt bijna niemand over als Schotland van het veld is gespeeld. Maar nu ging de verspreking van De Boer het internet rond.

Het was ook niet het eerste foutje van de bondscoach, die van zijn internationals eist dat ze zich volledig op het EK focussen. De Boer vergat Jeremiah St. Juste op tijd in te lichten dat hij geen deel uitmaakte van de EK-selectie. Ook vertelde de opvolger van Ronald Koeman op een persconferentie dat Donny van de Beek afgelopen seizoen wel 4000 minuten zou hebben gespeeld. In werkelijkheid bleef de middenvelder steken op ruim 1400 minuten.

Presentatie in media

De Boer erkende zondag dat hij zich wel eens beter in de media heeft gepresenteerd. In hetzelfde gesprek met de pers vertelde hij ook dat het goed ging met Jasper Cillessen, zijn eerste doelman, die positief was getest op corona maar geen symptomen had. „Hij moet eerst negatief getest worden, het is even afwachten of hij nog naar Portugal kan komen.”

Bekijk ook: De Boer verspreekt zich op persconferentie

Slechts twee dagen later verraste De Boer met de mededeling dat zijn eerste doelman niet meegaat naar het EK. „Hij heeft een belangrijk deel van de voorbereiding gemist. We weten niet hoe lang het gaat duren totdat hij weer 100 procent fit is. Ik wil wat dat betreft geen risico nemen. We staan aan de vooravond van een EK.”

Foutjes en onduidelijkheden

Cillessen heeft geen idee waarom de bondscoach plotseling van mening is veranderd, liet hij aan De Telegraaf weten. Het roept de vraag op of er iets speelt tussen de doelman en de bondscoach wat nog niet is uitgelekt. Cillessen bezocht het promotiefeest van zijn oude club NEC, waar niet iedereen zich aan de coronaregels hield. De keeper zelf denkt het virus toch echt bij zijn club Valencia te hebben opgelopen.

Die foutjes en onduidelijkheden passen niet bij De Boer, die zo slecht tegen zijn verlies kan dat hij naar eigen zeggen vroeger zelfs zijn kinderen niet liet winnen met een spelletje ganzenbord. Het fanatisme spat ervan af als je de De Boer bezig ziet op het trainingsveld met Oranje. Maar in de communicatie gaat er best veel fout, net zoals bij zijn ploeg tijdens het oefenduel met Schotland. En de eerste wedstrijd op het EK, op 13 juni tegen Oekraïne, komt dichter en dichterbij.