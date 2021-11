KNVB: nu al meer stadionverboden dan halverwege een normaal seizoen

„Dat het huidige betaald voetbalseizoen van start is gegaan met een toename van het aantal wanordelijkheden in en om de stadions, is de afgelopen weken helaas overduidelijk geworden. Met deze toename is het aantal sancties dat hiervoor wordt uitgedeeld eveneens gestegen: er worden aanzienlijk meer stadionverboden opgelegd en er lopen momenteel veel meer tuchtzaken dan in de afgelopen seizoenen”, aldus de KNVB.

De KNVB, Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie, clubs en het ministerie van Justitie en Veiligheid werken aan een gezamenlijk plan met extra maatregelen om de overlast door relschoppers in en rond het stadion verder te bestrijden. Dit plan moet op 16 november klaar zijn.

De meeste stadionverboden (63) zijn opgelegd vanwege het gooien van voorwerpen en/of vloeistoffen zoals bier. Op dit vergrijp staat een straf van 9 tot 36 maanden. Voor openlijke geweldpleging zijn 61 stadionverboden opgelegd. De duur daarvan is 36 maanden of meer. Voor het betreden van het speelveld zijn tot nu toe 30 stadionverboden opgelegd (duur 60 maanden) en 24 voor belediging (minimale duur 9 maanden). Voor het afsteken van vuurwerk zijn er tot nu toe 21 stadionverboden opgelegd (duur 18 maanden).

Tal van tuchtonderzoeken

Voetbalclubs kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor wanordelijkheden door personen in en om het stadion en hiervoor worden bestraft. In dat geval kan de aanklager betaald voetbal een vooronderzoek starten. Dit seizoen zijn er al 87 vooronderzoeken opgestart, gemiddeld net zo veel als de afgelopen jaren in een heel seizoen. Doorgaans registreert de KNVB jaarlijks 70 tot 90 tuchtzaken.

„Vaak gaan zaken om combinaties van vergrijpen, maar de meest voorkomende incidenten die worden onderzocht zijn het afsteken van vuurwerk en het gooien van voorwerpen en/of vloeistoffen. Momenteel lopen er bovendien vier onderzoeken naar mogelijk kwetsende of opruiende spandoeken die in het stadion zijn opgehangen”, meldt de bond. Straffen voor clubs zijn vastgelegd in richtlijnen, waarbij boetes kunnen oplopen tot maximaal 90.750 euro en ook het sluiten van publieksvakken behoort tot de mogelijkheden.