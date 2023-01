Zoon Bergkamp debuteert in Engeland: ’Hij gaat er komen’

Bij de club in noord-Londen kwam er geen contractje uitrollen, maar iets verderop aan de rand van Londen durfde Watford het wel met hem aan. Hij sloot bij de vorig jaar uit de Premier League gedegradeerde club aan op dezelfde dag als Maurizio Pochettino, de zoon van de vroegere Tottenham- en PSG-trainer Mauricio Pochettino.

Afgelopen maand werd duidelijk dat ook Watford geen lange zekerheid kon bieden aan Bergkamp junior, waarop die besloot over te stappen naar het Londense Bromley, dat uitkomt op een niveau net onder de vier divisies van het profvoetbal National League, een soort hoofdklasse bij de amateurs.

Afgelopen week maakte Mitchel Bergkamp, die in Nederland bijna vijftig wedstrijden uitkwam voor Jong Almere City, zijn entree voor Bromley FC. De 24-jarige nummer 10 voelt zich in Engeland meer thuis dan in Nederland, omdat hij daar als kleine jongen opgroeide, er naar school ging en de taal zich meer eigen maakte dan het Nederlands.

Henry en Vieira

Als 7-jarige liep de kleine Bergkamp nog mee aan de hand van zijn vader het veld op tijdens diens afscheidswedstrijd, tevens het openingsduel van het Emirates Stadium. „Daarvoor ging ik al vaak kijken op Highbury en bij de trainingen. Ik weet nog dat ik met spelers als Thierry Henry en Patrick Vieira praatte. Ook weet ik nog dat mijn vader scoorde tegen West Bromwich Albion, mij op de tribune zag en naar mij wees”, zo noteerden Engelse media deze week.

„Hij is enorm belangrijk voor mij, is altijd mijn grootste fan geweest en staat altijd voor me klaar”, vervolgt Bergkamp junior. „Toen ik jonger was, was het altijd lastig omdat iedereen mij vergeleek met hem. Ik moest mezelf blijven.” Volgens Dennis Bergkamp maakte dat het niet bepaald makkelijk voor zijn zoon. „Hij moest in zekere meer laten zien dan anderen. Dat heeft hem alleen maar sterker gemaakt.”

Andy Woodman

De trainer van Bromley FC is Andy Woodman, en die kende Mitchel maar al te goed. Woodman was ooit keeperstrainer bij Arsenal. Woodman: „Ik had hem al aardig bekeken de laatste tijd en ik wist dat hij bij ons elftal zou passen. Dit is geen publiciteitsstunt. Mitchel moet hard trainen en knokken om net zo fit als de andere mannen te worden. Dat weet hij en hij gaat er ook komen. Want hij heeft geen groot ego. Hij is gewoon gek van voetbal.”

Volgens Woodman heeft de zoon van Bergkamp zich altijd meer Engels dan Nederlands gevoeld. „Hij vindt de cultuur en het land hier geweldig. Je ziet ook dat hij hier thuishoort.”