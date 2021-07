’Door succesvol Tour-debuut kan Van der Poel onbezorgd naar Spelen’

Mathieu van der Poel ging zondag niet meer van start in de negende etappe van de Tour de France. Ⓒ EPA

TIGNES - Niemand die het Mathieu van der Poel kwalijk nam dat hij op de negende Tour-dag in de remmen kneep. Op sensationele wijze zorgde hij in de eerste week voor zoveel spektakel en kijkplezier, dat de Tour-organisatie de Nederlandse superster alleen maar kon bedanken voor zijn indrukwekkende optreden en hem onder groot trompetgeschal liet vertrekken. Het ene fenomeen Van der Poel droeg dit weekeinde zijn gele leiderstrui over aan het andere fenomeen Tadej Pogacar. „Het was geweldig, volgend jaar zien jullie me terug”, waren de woorden waarmee hij afscheid nam.