Premium Het beste van De Telegraaf

Valentijn Driessen ziet trainer als geschikte opvolger Marc Overmars ‘Ajax moet Erik ten Hag een Sir Alex Ferguson-rol aanbieden’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Wordt Erik ten Hag binnenkort meer dan enkel de trainer van Ajax 1? Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Ajax is hard op zoek naar een nieuwe directeur voetbalzaken na het opstappen van Marc Overmars. Diverse namen zijn de voorbije weken de revue gepasseerd: van Clarence Seedorf tot Wesley Sneijder, maar het zou goed kunnen dat de opvolger al dagelijks op de club rondloopt in de persoon van Erik ten Hag. De coach zou die rol dan moeten gaan combineren met zijn huidige functie, zegt Valentijn Driessen in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf.