Badr Hari besmet met corona: gevecht van de baan

De geplande partij met Benjamin Adegbuyi op 7 november gaat niet door. „In het belang de eigen gezondheid van Hari en van de andere vechters en begeleidende staf stellen we het event tot nader orde uit”, zo meldt Glory.

Ook Hari’s trainingspartner Antonio Plazibat zit momenteel in thuisquarantaine. „Dit is ontzettend vervelend, ook voor GLORY, de andere vechters en zeker ook voor alle fans die enorm uitkijken naar dit event”, verklaart Hari.

„Ik voel hun support, zij sterken me in mijn herstel. Een goede gezondheid is en blijft het belangrijkste dat er is. Ondanks het feit dat we de maatregelen streng na hebben geleefd, kon dit toch gebeuren. Dat toont maar weer aan hoe serieus we het virus moeten nemen.”

Gezondheid

Topman Scott Rudmann Glory leeft met Hari mee. „Het is enorm balen want Badr, zijn trainers en zijn omgeving hebben er alles aan gedaan om besmetting te voorkomen. Hij was volop in training op weg naar de ring. Zijn gezondheid en herstel zijn natuurlijk het belangrijkste.”

Het leek sowieso al hoogst onwaarschijnlijk dat de partij van Hari in Rotterdam door kon gaan nadat de Nederlandse regering vorige week bekendmaakte dat alle sportcompetities behalve het profvoetbal werden stilgelegd. Glory stelt dat het nu zelf de knoop heeft doorgehakt.

„We kunnen de gezondheid van de 14 atleten en hun teams die zouden deelnemen niet op het spel zetten, noch van de Glory-medewerkers. Daarom hebben we besloten om het evenement uit te stellen. We raden al onze atleten aan om de veiligheidsmaatregelen rondom het coronavirus op te blijven volgen en extra voorzichtig te zijn in voorbereiding op hun wedstrijd. We zullen zo snel mogelijk een nieuwe datum aankondigen.”

Rico Verhoeven

Hari kwam in december vorig jaar voor het laatst in actie. In Arnhem vocht hij toen voor de tweed keer tegen zijn grote rivaal Rico Verhoeven. Net als in het eerste gevecht, drie jaar eerder, moest de Amsterdammer geblesseerd opgeven.

Via de partij met Adegbuyi, nota bene een trainingspartner van Verhoeven, hoopte Hari zich klaar te stomen voor een tweede kans op revanche. De Brabander vecht sowieso eerst nog tegen Jamal Ben Saddik. Het is echter nog onduidelijk wanneer en waar die krachtmeting gaat plaatsvinden.