Badr Hari positief getest op corona: ’We moeten dit virus heel serieus nemen’

„Ik ben positief getest op het coronavirus”, meldt Hari op Instagram. „Ik zit momenteel thuis in quarantaine en herstel goed na mij een paar dagen ziek te hebben gevoeld.”

Hari laat weten alle gezond -en veiligheidsmaatregelen rondom Covid-19 al vanaf het begin van de pandemie serieus te hebben gevolgd. „En ondanks dat is het virus helaas bij mij geconstateerd. Dat geeft aan hoe serieus we dit virus moeten nemen. Op dit moment moet ik mijn rust pakken. Ik ga weer in training zodra het kan.”

Badr Hari meldt dat hij positief is getest op corona. Ⓒ Screenshot Instagram Badr Hari

Hari stapt op 7 november weer in de ring. Dan neemt hij het op tegen Benjamin Adegbuyi „Nadat afgelopen week nieuwe maatregelen werden aangekondigd om het coronavirus tegen te gaan, wachten we op definitieve goedkeuring en werken we nauw samen met de lokale autoriteiten om dit evenement op een veilige manier te organiseren voor de betrokken atleten, stafleden en partners”, zo liet Glory eerder deze maand weten.