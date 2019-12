VVV boekt tegen Emmen tweede thuisoverwinning op rij

VVV komt net als FC Emmen op vijftien punten. Drie meer dan ADO Den Haag - dat voorlaatste staat - en zeven meer dan hekkensluiter RKC Waalwijk.

Johnatan Opoku kopte in de zevende minuut raak op een voorzet van Tobias Pachonik. Het was de derde treffer voor de aanvaller van de Limburgers. Na de rust zocht Emmen naar de gelijkmaker en de spelers van coach Dick Lukkien kregen ook goede kansen. Nikolai Laursen zag een voorzet op de lat landen, Michael Chacon schoot voorlangs en invaller Jafar Arias in het zijnet.

Burnet rood

VVV kreeg de controle terug toen de bezoekers in de 71e minuut met tien man kwamen te staan. Na ingrijpen van de VAR gaf arbiter Christiaan Bax verdediger Lorenzo Burnet rood omdat zijn voet op de voet van Evert Linthorst was terechtgekomen.

Met tien man kon Emmen geen vuist meer maken. Invaller John Yeboah verzuimde namens VVV meerdere keren de wedstrijd voortijdig te beslissen. Peter van Ooijen deed dat in vijfde minuut van de extra tijd wel met de 2-0.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie