José Mourinho rekent op Christian Eriksen bij Tottenham

„Eriksen speelt dinsdag. We hebben alle spelers hard nodig”, zei hij voorafgaand aan de wedstrijd tegen Middlesbrough in de derde ronde van de FA Cup. Het eerste duel, waardoor Spurs op herhaling moet, eindigde op bezoek bij Boro in een gelijkspel (1-1).

Het contract van voormalig Ajacied Eriksen bij de Spurs loopt na dit seizoen af. Mogelijk vertrekt hij deze winter al; Internazionale zou hem willen overnemen van de Londense club. Eriksen werd afgelopen zaterdag in de met 1-0 verloren wedstrijd tegen Liverpool gewisseld en leek bij het verlaten van het veld afscheid te nemen van de fans. Diezelfde fans begeleidden de Deen met boegeroep.

„Hij speelt niet zijn beste voetbal, maar dat vind ik niet zo gek”, aldus Mourinho. „Ik loop al wat jaren mee in het voetbal en voor een speler in deze situatie is het normaal dat hij zijn beste niveau niet haalt. Maar hij heeft ons in veel wedstrijden geholpen.”