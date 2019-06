’Als je aan randzaken denkt, word je gek’

Martens is sinds het gewonnen EK in eigen land hét gezicht van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Sterker nog: ze is ook mondiaal gezien een grootmacht. Niet voor niets is de aanvalster, die in 2017 werd verkozen tot beste voetbalster van de wereld, een van de uithangborden van Nike.

Bekijk ook: Lieke Martens in een rolstoel de trein in

Haar status verkreeg ze tegen wil en dank. Want van Martens hoeft het allemaal niet zo, die aandacht. Laat haar maar gewoon lekker voetballen. Kappen, draaien en als het even kan scoren. Of een assist geven natuurlijk. Ze is al 26 jaar en 194 dagen een nuchtere Limburgse en dat wil ze graag zo houden. Hoewel ze voor miljoenen meiden een rolmodel is, is ze wars van sterallures.

Martens schiet koeltjes raak. Ⓒ EPA

Aan interviews had ze vroeger een broertje dood. Slapeloze nachten had Martens als ze wist dat ze voor een camera moest verschijnen. Inmiddels gaat het haar stukken beter af. En toch, het feit dat ze tegen Japan de penalty wilde nemen, was puur omdat ze zich lekker voelde. En zeker niet om de heldin uit te hangen.

Bekijk ook: Kijkcijferrecord voor Oranje Leeuwinnen

Dat Martens het ondanks haar moeizame WK-start aandurfde om de strafschop tegen Japan te nemen, was stoer. Het was misschien wel de belangrijkste penalty in de geschiedenis van het Nederlandse vrouwenvoetbal tot nu toe. „Heel knap dat Lieke er stond op het moment dat het moest”, aldus Hoogendijk, die aan de zelfverzekerde blik van Martens direct zag dat ze ging scoren. „Haar eerste goal was geniaal, daardoor zat ze lekker in de wedstrijd en mocht ze de penalty ook nemen, denk ik. Ik had eigenlijk verwacht dat Sherida Spitse hem zou opeisen.”

Martens gaat los. Ⓒ EPA

Hoogendijk weet hoe het is om een belangrijke strafschop te nemen. Op het EK 2009 bracht ze Nederland naar de halve finale dankzij een rake penalty in een reeks met Frankrijk. „Op zo’n moment concentreer je je gewoon op je trap”, herinnert ze zich nog. „Pas later besefte ik wat ik had gedaan. Als je aan randzaken gaat denken, word je gek en mis je.”

De oud-international vindt het knap hoe Martens nu al twee jaar dealt met de hoogte- en dieptepunten van een leven in de schijnwerpers. „Iedereen heeft tegenwoordig een mening over haar. Ik zie dat ze het daar wel eens moeilijk mee heeft, maar ze accepteert het en gaat er zo goed mogelijk mee om. Gisteren bewees ze dat ze mentaal heel sterk is. Ze liet zien dat ze een wereldtopper is.”

Martens werd gisteren uit voorzorg per rolstoel de trein richting Valenciennes in gereden. De aanvalster had wat last van haar voet en omdat op het station nog een behoorlijk stuk moest worden gelopen, besloot de medische staf het zekere voor het onzekere te nemen. Het duel met Italië lijkt echter niet in gevaar te komen. Gelukkig maar, want Martens heeft de smaak te pakken, denkt Hoogendijk. „Voor haar gevoel is Lieke nu waarschijnlijk los.”

Bekijk ook: Matchwinner Martens was zeker van haar zaak

Bekijk ook: Lieke Martens staat op

Al maakt ze ook een kanttekening. „Het blijft voor Lieke lastig om uit te blinken. Tegenstanders stellen zich tegenwoordig helemaal in op haar. Gelukkig hangt bij Oranje niet alles van Lieke af. Anderen binnen dit team hebben ook kwaliteiten om beslissend te zijn.”