Hoogendijk over ’wereldtopper’ Martens: ’Lieke is los’

Lieke Martens gaat uit haar dak nadat ze de strafschop opeist die Nederland uiteindelijk naar de kwartfinales brengt. Ⓒ BSR Agency

VALENCIENNES - Lieke Martens zocht op het WK in Frankrijk drie wedstrijden lang naar haar topvorm, maar dinsdag in de achtste finale met Japan stond ze plots op met twee doorslaggevende goals. Met name het feit dat ze in de slotfase achter de bal durfde te gaan staan nadat scheidsrechter Melissa Borjas uit Honduras de bal op de stip had gelegd, was indrukwekkend en getuigde van lef. Is Lieke los? Anouk Hoogendijk denkt van wel.