Titelverdedigster Sanne Wevers mist balkfinale, maar blijft als derde reserve mogelijk toch in Tokio

De titelverdedigster van Rio 2016 kwam in de kwalificaties tot een score van 13,866. Nadat twee Amerikaanse turnsters - Sunisa Lee en Simone Biles - het beter hadden gedaan viel Wevers buiten de top 8. Alleen de eerste acht plaatsen, met een maximum van twee per land, geven recht op deelname aan de toestelfinale op dinsdag 3 augustus. De kwalificaties duren nog tot ongeveer 15.00 uur.

Wevers (29) eindigde eerder dit jaar op de EK nog als tweede op de balk. In Rio waren er ook finaleplaatsen voor het team en voor Eythora Thorsdottir en Lieke Wevers op de meerkamp. Die laatste lijken ook nu een plaats bij de beste 24 turnsters te bereiken. Na drie van de vijf subdivisies staat Wevers (53,365) twaalfde op de zogenoemde geschoonde lijst. Elk land mag met maximaal twee turnsters aan de meerkampfinale deelnemen. Thorsdottir (52,899) is voorlopig veertiende. Vera van Pol, die voor Nederland opende op het toestel brug, kwam tot een puntentotaal van 51,733. De kwalificaties eindigen rond 15.00 uur.

De teamfinale is buiten bereik voor Nederland.

Wevers nam zondag in het Ariake Gymnastics Centre misschien wel afscheid van de turnsport. „Ik sta toch nog achtste”, hield ze aanvankelijk vol in de mixed zone. Dat was een foutje. Nadat nog in haar subdivisie de Amerikaanse turnsters Sunisa Lee en Simone Biles het beter hadden gedaan dan Wevers, was de finale definitief uit het zicht.

Dat leidde tot merkwaardige gesprekken. „Wij denken dat ze nog achtste staat”, zei zus Lieke. „Ik denk dat jullie toch gelijk hebben”, sprak Sanne niet veel later. „Ik vlieg morgen om 11.00 uur naar huis.” Waar die informatie zo snel vandaan kwam werd niet duidelijk. Zoals ze ook over haar turntoekomst vaag bleef. „Ik ga er eerst even tussenuit.”

Het afgelopen jaar was er een vol conflicten. Gymnastiekbond KNGU hield vader en coach Vincent Wevers thuis omdat hij een van de turncoaches was die beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag in het verleden. „Ik wil eerst eens weten hoe de KNGU met de situatie omgaat.”

Sanne Wevers blijft als derde reserve mogelijk toch in Tokio

Sanne Wevers gaat maandag mogelijk toch niet naar huis. Hoewel de olympisch kampioene op de balk van Rio 2016 zondag uitgeschakeld werd voor de finale, bleek ze ’s avonds toen alle turnsters in actie waren geweest elfde te staan op de geschoonde lijst, waarbij het gaat om maximaal twee turnsters per land. Dat houdt in dat Wevers, die zondagmiddag feitelijk al afscheid had genomen van de Spelen, als derde reserve staat genoteerd.

Mark Meijer, technisch directeur van gymnastiekbond KNGU, meldde zondagavond in Tokio dat er nog geen besluit is genomen. „Het hangt er vanaf hoe andere atleten uit de strijd zijn gekomen. Er waren mogelijk wat blessures en dat bepaalt ook welke kans je nog maakt”, meldde hij.

