John de Wolf wil met Arne Slot ’volgas’ aan het nieuwe seizoen beginnen

Feyenoord stelde vorig weekeinde in de finale van de play-offs tegen FC Utrecht Europees voetbal veilig. Daarmee kwam er een einde aan een uiterst wisselvallig seizoen voor de Rotterdammers.

„Bij Feyenoord had iedereen het besef dat we de wedstrijd tegen FC Utrecht moesten winnen. Als je bij een grote club speelt, kan je niet aan het einde van de rit zonder Europees voetbal eindigen. We hebben die wedstrijd ook als een finale benaderd”, aldus De Wolf die bij Feyenoord TV terugblikt op het afgelopen seizoen. „Tegen Sparta en FC Utrecht zag je dat we weer het ware Feyenoord lieten zien. Het is dan prettig voor iedereen dat we toch iets tastbaars hebben gehaald. Het publiek heeft daar een groot aandeel in gehad. Er waren maar 6500 supporters, maar het gevoel was dat er een volle Kuip was. Dat gaf echt een adrenaline kick.”

Dick Advocaat

Ook blikt de Wolf uitgebreid terug op zijn bijzondere band met de vertrokken Dick Advocaat. „Met Dick heb ik altijd heel prettig samengewerkt. Onze band was zeer goed, open, eerlijk en vooral betrouwbaar. Hij gaf ons allemaal de ruimte om ons te laten zeggen wat we dachten. Soms was dat met een lach en soms met een traan. Als ik iets anders dacht vertelde ik dat en dan accepteerde hij dat ook. Ik heb me altijd op mijn plek gevoeld bij Advocaat. Het was prettig werken. Er was humor op de momenten dat dat kon en serieus op het moment dat het moest.”