Max Verstappen en Fernando Alonso genieten van succes in Bahrein

,,En ook eindelijk een overwinning in Bahrein”, zei de regerend wereldkampioen met een grote glimlach op zijn gezicht. ,,Ik had een goede eerste stint en kon daar al mijn voorsprong pakken. Daarna ging het vooral om het managen van de banden. Ik moet het team (Red Bull, red.) enorm bedanken. Ze hebben keihard gewerkt in de winter en het is geweldig dat we nu weer zo’n auto hebben.”

Fernando Alonso (Aston Martin) finishte achter Verstappen en Sergio Pérez als derde. De ervaren Spanjaard was de smaakmaker, door zowel Lewis Hamilton als Carlos Sainz in te halen. ,,Dit is een geweldige start van het seizoen. Aston Martin heeft geweldig gewerkt, door nu de op een na beste auto te hebben”, stelde Alonso, die aan het begin van de race nog de nodige tijd verloor achter Mercedes-coureurs Hamilton en George Russell.

Door de uitvalbeurt van Charles Leclerc (Ferrari) knokte Alonso zich alsnog naar het podium. ,,Ik moest een paar man voorbij op de baan, dus dat zorgde voor wat extra adrenaline. Ik hoop dat de mensen ervan hebben genoten. Ik zeker.”