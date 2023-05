Eerste zomeraankoop tekent voor vijf jaar bij AZ

SK Brann won afgelopen weekend de Noorse beker door met 2-0 te winnen van Lillestrom. In die wedstrijd maakte Möller Wolfe de negentig minuten vol. Het betekende zijn eerste hoofdprijs in het betaalde voetbal.

Geen overbodige luxe

Möller Wolfe ziet zijn transfer naar Nederland eveneens als een hoogtepunt: ,,De stap hier naartoe maken is eveneens een jongensdroom. Zo’n twee, drie maanden geleden hoorde ik voor het eerst over de interesse van AZ en sindsdien heb ik veel wedstrijden gezien van de club. Ik speel met veel energie en passie en kijk zoveel mogelijk vooruit. Ik denk dat ik goed bij AZ pas.” Het is voor AZ geen overbodige luxe om een linksback aan te trekken. Zondagmiddag maakte Milos Kerkez in Nijmegen na de zege op NEC bekend dat er veel interesse voor hem is en dat ‘td’ Max Huiberts al met diverse clubs over een mogelijke transfer van de Hongaarse international heeft gesproken.

Noorse enclave

Met de komst van Möller Wolfe in de zomer sluit de club uit Alkmaar weer een Noorse speler in de armen. Recentelijk stonden de Noren Jonas Svensson, Fredrik Midtsjö, Björn Johnsen, Hakon Evjen en Aslak Witry onder contract bij AZ. Indien Kerkez daadwerkelijk vertrekt, is een basisplaats nog niet een uitgemaakte zaak voor Möller Wolfe. De nieuwe aanwinst zal de concurrentiestrijd moeten aangaan met Mees de Wit, de linkspoot die vorige zomer door de club uit Alkmaar werd aangetrokken.