Van Gaal: ’Weer slecht, maar ik ben niet somber’

„We hebben in balbezit weer slecht gespeeld”, zei de bondscoach tegen de NOS. „De ploeg wil heel graag. Alleen moet je ook de kwaliteit hebben om dat te tonen. Wij verloren ieder duel en gaven de bal heel vaak aan de verkeerde kleur. Dan is het nog knap hoe wij deze wedstrijd hebben uitgespeeld. Ondanks dat wij niet in de wedstrijd zaten, hebben we heel weinig kansen weggegeven.”

De vliegende start via de goal van Cody Gakpo kon Oranje geen goed gevolg geven. „Nathan Aké was onze vrije man en had meer initiatief moeten nemen voor rust, dat heb ik hem ook gezegd in de rust en deed hij na rust beter”, aldus Van Gaal. „Maar als het hele elftal niet de eigen kleur kan vinden, wordt het moeilijk en kun je het beste een gelijkspel eruit halen.”

Van Gaal ziet na twee moeizame duels volop perspectief voor het vervolg van het WK. „In de Nations League hebben we laten zien dat we goed kunnen spelen, maar dit zijn tegenstanders in een andere stijl die ons de voet proberen dwars te zetten. Ik ben niet zo somber, we hebben nog niet verloren, we staan bovenaan en ik blijf achter mijn spelers staan.”

