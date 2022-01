Stefanos Tsitsipas maakt diepe indruk op Australian Open en staat in halve finale

De Griek heeft woensdag een duidelijk visitekaartje afgegeven richting de overige mannen die nog in het toernooi zitten. De nummer vier van de plaatsingslijst liet indrukwekkend tennis zien tegen de pas 20-jarige Italiaan.

Vanaf het begin van de partij was duidelijk dat Tsitsipas zich als een vis in het water voelde. De ene na de andere winner knalde van zijn racket en zijn tegenstander wist geregeld niet waar hij het zoeken moest. Binnen no-time had de Griek de eerste twee sets binnen.

Halverwege de tweede set begon het te regenen in Melbourne en moest het dak in het tennisstadion worden gesloten. Maar ook van deze onderbreking liet de Griek zich niet van de wijs brengen. Sterker nog: hij begon nóg beter te tennissen.

Ook in het derde bedrijf veroverde Tsitsipas een snelle breek en toen was het met het verzet van de jonge Italiaan wel gedaan. In de halve finale neemt Tsitsipas het op tegen Daniil Medvedev of Félix Auger-Aliassime.

„Ik heb me geconcentreerd op mijn beste slagen. Ik serveerde goed en kwam veel naar het net en dat heeft gewerkt”, zei Tsitsipas, die eind vorig jaar nog een elleboogoperatie onderging. „Mijn dokter kijkt mee en hij dacht dat ik de Australian Open niet zou halen. Maar ik heb zijn ongelijk bewezen.”