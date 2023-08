PSV vermorzelt Rangers en dringt door tot groepsfase Champions League

Ook financieel directeur Jaap van Baar zal opgelucht zijn, want plaatsing voor de groepsfase zorgt voor minimaal 35 miljoen euro aan inkomsten. PSV zeilt deze zomer scherp aan de wind op de transfermarkt met kostbare aankopen als Noa Lang, Jerdy Schouten en Ricardo Pepi en wil ook Hirving Lozano nog terughalen, dus die inkomsten zijn zeer welkom.

De manier waarop het ticket werd binnengesleept, was zeer overtuigend, want Rangers FC werd in grote delen van de wedstrijd van het kastje naar de muur getikt. Een blikvanger was Ismael Saibari, die voor de eerste twee doelpunten tekende. De fysiek ijzersterke Marokkaans jeugdinternational kreeg vorig seizoen onder Ruud van Nistelrooy de kans, maar was nog niet beslissend genoeg. In de eerste weken van dit seizoen is hij in dat opzicht een revelatie in het team van trainer Peter Bosz.

Ontlading bij PSV

De ontlading was enorm in het intens meelevende Philips Stadion. PSV had tussen 1997 en 2008 twaalf jaar op rij onafgebroken Champions League gespeeld, maar was de jaren daarna steeds verder achterop geraakt bij de Europese elite. Met name de uitschakeling vorig jaar tegen Rangers FC deed enorm veel pijn en de herinneringen aan dat echec kwamen in de aanloop naar deze confrontatie naar boven. Maar PSV wist dat chagrijn overtuigend weg te spelen.

Onder de nieuwe trainer Peter Bosz heeft PSV deze zomer een metamorfose ondergaan. Waar de thuisploeg vorig jaar in de thuiswedstrijd afwachtend voor de dag kwam, speelt PSV onder Bosz altijd met wit. De trainer heeft zijn aanvallende en initiatiefrijke filosofie snel over kunnen brengen op het team.

Jerdy Schouten

Bosz zou Bosz niet zijn als hij niet een aanvallende wijziging had doorgevoerd in zijn opstelling. Waar Jerdy Schouten tegen Vitesse en in de slotfase tegen Rangers FC min of meer noodgedwongen als centrale verdediger had gespeeld, kreeg de van FC Bologna overgenomen middenvelder na de trainingsweek nu de voorkeur op die positie van de PSV-trainer ten koste van André Ramalho.

„Deze keuze heeft niet met het belang van de wedstrijd te maken, maar met het feit dat het team hier beter van wordt”, verduidelijkte Bosz voor de wedstrijd. „Jerdy en André zijn totaal verschillende spelers. Vooral in balbezit. Jerdy is daar vast, maakt logische keuzes. En we zullen veel de bal hebben.”

En zo stond Schouten, die na zijn debuut tegen Vitesse nog enorm verrast was, dat hij als centrale verdediger had gespeeld, samen met de voetballende verdediger Olivier Boscagli achterin in de zo belangrijke Europese kraker. Het is Bosz ten voeten uit, want de PSV-trainer denkt altijd offensief en gaat uit van het voetbal.

Het pakte goed uit, want Schouten kwam verdedigend niet in de problemen, terwijl PSV met de verzorgde opbouw voetballend het ritme van de wedstrijd bepaalde. Rangers loerde wel voortdurend op de counter, maar die werd er vrijwel steeds goed uitgehaald.

Het was PSV dat de klok sloeg in het Philips Stadion, dat voor de gelegenheid in het rood was gehuld. De supporters hadden massaal gehoor gegeven aan de oproep om de zwarte hoodie thuis te laten en in het rood naar het stadion te komen.

Overwicht

Dat PSV een voetballend overwicht had, was niet nieuw, want dat was in elk van de drie voorgaande ontmoetingen met Rangers het geval geweest. Maar in de eerdere wedstrijden werden er te veel kostbare fouten gemaakt en de ruimtes om tot kansen te komen onvoldoende benut.

Dat verliep na een intensieve trainingsweek veel beter, want PSV kreeg genoeg kansen om de score te openen. Nadat Joey Veerman, Luuk de Jong en Saibari meerdere goede scoringsmogelijkheden niet hadden benut, was het in de 35e minuut alsnog raak. Veerman bracht de bal goed voor en Saibari knikte krachtig raak (1-0).

De marge van één bij de rust was te gering gezien het overwicht, maar PSV ging in de tweede helft onverdroten door en al snel maakte Saibari er 2-0 van. Jordan Teze zette goed voor, De Jong bracht de bal voor, waarna de Belgische Marokkaan doel trof.

Teugels vieren

Met een marge van twee op zak liet PSV voor het eerst in de wedstrijd de teugels wat vieren en direct bleek weer dat Rangers een lepe en gevaarlijke ploeg is. Meteen lag de aansluitingstreffer erin. Op aangeven van de ingevallen ex-PSV’er Sam Lammers trof James Tavernier doel (2-1). Maar het was de avond van PSV en direct na die aansluitingstreffer maakte De Jong er op aangeven van Veerman met het hoofd 3-1 van. Het was de 250e officiële wedstrijd van De Jong voor PSV en daarin maakte hij zijn 136e goal en 19e Europese treffer in Eindhovense dienst. Alleen Willy van der Kuijlen maakte er meer.

Slotakkoord

Het slotakkoord namens PSV was van de uitblinkende Veerman (4-1), die Butland verraste met een laag schot en het een volksfeest op de Eindhovense tribunes in gang zette. In de slotfase maakte Connor Goldson het demasqué van Rangers helemaal compleet door onder druk van inlopende PSV’ers de bal uiterst knullig in eigen doel te schuiven (5-1).