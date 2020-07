Go Ahead Eagles geeft Douglas een kans

De 32-jarige Douglas Franco Teixeira, zoals de verdediger voluit heet, is de afgelopen jaren door enkele ongelukkige keuzes en een dopingaffaire bij zijn laatste werkgever Sporting Lissabon op een zijspoor terecht gekomen.

Douglas, die in 2010 kampioen met FC Twente werd, zit al twee jaar zonder club en speelde op 4 januari 2017 zijn laatste wedstrijd op het hoogste niveau. Met Sporting Lissabon verloor hij toen in de Portugese beker met 2-1 van Vitoria Setubal. Niet lang daarna werd Douglas positief getest op doping, wat hem op een schorsing kwam te staan. De dopingaffaire betekende het afscheid van Sporting Lissabon, waarna Douglas nergens meer aan de bak kwam.

Begin dit jaar dook Douglas ineens op bij de amateurtweedeklasser Barbaros in Hengelo. De Braziliaan, die met een Nederlandse is getrouwd, probeerde de afgelopen periode in zijn tweede vaderland zijn professionele carrière weer op te pakken. Daarvoor werkte hij hard met een personal trainer om de overtollige kilo’s kwijt te raken. Zijn naam werd in supporterskringen veel genoemd bij FC Twente, maar de club uit Enschede toonde geen interesse. Go Ahead biedt nu wel de kans aan de grote, sterke verdediger, die omstreeks 2012 werd beschouwd als de oplossing voor de defensieve problemen die Oranje toen had.

Bondscoach Bert van Marwijk sprak met Douglas en gaf aan dat de FC Twente-verdediger een interessante optie voor hem was, als hij het Nederlandse paspoort zou kunnen krijgen. Na een inburgeringscursus kreeg Douglas zijn paspoort, maar de ambtelijke procedures vergden zoveel tijd, dat de Braziliaan niet tijdig speelgerechtigd was voor het EK 2012. Na dat desastreus verlopen toernooi maakte bondscoach Van Marwijk plaats voor Louis van Gaal, die helemaal niets zag in Douglas, hem voor de vorm een keer selecteerde voor een trainingsstage, maar verder totaal links liet liggen.

In clubverband maakte Douglas onder invloed van zijn zakelijke begeleiders ongelukkige keuzes. De fysiek sterke verdediger kon naar Duitsland en Engeland, maar telkens liep het stuk op de exorbitante eisen van zijn zaakwaarnemers. Uiteindelijk vertrok hij naar Dinamo Moskou, maar in Rusland en later in Turkije (Trabzonspor) en Portugal (Sporting Lissabon) kende Douglas weinig succes.