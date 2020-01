Feyenoord bekert verder na late treffer van Luciano Narsingh

Scheidsrechter Kevin Blom moest het duel vorige week dinsdag stilleggen wegens dichte mist. Feyenoord was kort voor rust op voorsprong gekomen door een eigen doelpunt van Amadou Ciss. Aan het begin van de tweede helft maakte de Duitser Felix Passlack gelijk. Daarna besloot Blom dat het zicht te slecht was om verder te spelen.

63e minuut

De wedstrijd werd dinsdagavond in de 63e minuut weer opgepikt. De beste kansen waren er in het restant voor Feyenoord via Steven Berghuis (net naast) en Jens Toornstra (redding Fortuna-doelman Alexei Koselev), maar gescoord werd er niet in de reguliere speeltijd. Domper voor de Rotterdammers was het uitvallen van Nicolai Jørgensen die naar zijn lies greep.

Het was Fortuna dat in de eerste helft van de verlenging de score kon openen, maar Justin Bijlow keerde de inzet van Mark Diemers vanaf de rand van het strafschopgebied. De Limburgers hadden het betere van het spel, maar uiteindelijk trok Feyenoord aan het langste einde door een treffer in de allerlaatste minuut.

Trainer Dick Advocaat was aan de zijlijn al druk in overleg met zijn assistenten John de Wolf en Said Bakkati over welke Feyenoorders de strafschoppen zouden nemen. Juist op dat moment bracht Rick Karsdorp, die in de verlenging de niet meer fitte Orkun Kökcü afloste, de bal voor het doel. Luis Sinisterra kopte de bal in de richting van Narsingh (in het veld gekomen voor Jørgensen), die van dichtbij (via keeper Alexei Koselev) scoorde.

Feyenoord treft donderdag 13 februari sc Heerenveen in de kwartfinales.

