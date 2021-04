Ronald Koeman: ’Hopelijk niet laatste Clasico van Lionel Messi’

Messi beschikt bij Barcelona over een aflopend contract. Het kan dus zomaar zo zijn dat de 33-jarige aanvaller zaterdag zijn laatste Clasico speelt. Koeman hoopt van niet.

„Voor de competitie is het van belang dat de beste spelers zo lang mogelijk blijven”, aldus de oud-bondscoach, die weet dat voor Real Madrid-aanvoerder Sergio Ramos hetzelfde geldt.

„Je kunt Messi en Ramos niet met elkaar vergelijken omdat het gaat om een verdediger en een aanvaller, maar ze zijn allebei belangrijk voor hun ploeg. Hopelijk blijft Ramos in Madrid en Messi in Barcelona.”

Lionel Messi viert een van zijn vele treffers tegen Real Madrid. Ⓒ HH/ANP

Zinedine Zidane

„Ik hoop dat het niet zijn laatste ’Clásico’ is”, viel Real-trainer Zinedine Zidane Koeman bij. „Ik wil dat hij bij FC Barcelona blijft, het is goed voor de Spaanse competitie.”

Messi wilde eigenlijk vorig jaar weg, maar de clubleiding liet hem niet vertrekken. De nieuwe voorzitter Joan Laporta heeft gezworen dat Messi bij Barcelona blijft, maar een nieuwe verbintenis is er vooralsnog niet.

„Messi is natuurlijk gevaarlijk, maar Barcelona heeft ook een heel goed team”, aldus Zidane, die verdedigers Ramos en Raphaël Varane mist. Dani Carvajal en Eden Hazard hebben de training hervat en zijn zaterdag mogelijk inzetbaar.

Gerard Piqué en Sergi Roberto

Gerard Piqué en Sergi Roberto maken weer deel uit van de selectie van FC Barcelona. Beide spelers liepen in november tegen Atlético Madrid een zware blessure op. Piqué liep schade op aan de voorste kruisband van zijn rechterknie. Sergi Roberto liep een spierscheuring op.

Koeman heeft nog niet de beschikking over Philippe Coutinho en Ansu Fati. Oud-Ajacieden Frenkie de Jong en Sergiño Dest zijn allebei beschikbaar voor het topduel.

Het Alfredo Di Stefano Stadium, waar Madrid tijdelijk speelt. Ⓒ BSR Agency

Complex

Koeman vindt niet dat FC Barcelona zaterdag tegen Real Madrid in het nadeel is nu de wedstrijd niet in stadion Bernabeu wordt gespeeld maar op het kleine en lege complex Alfredo di Stefano. Liverpool-coach Jürgen Klopp van Liverpool noemde het dinsdag na verlies in de kwartfinales van de Champions League (3-1) nog een trainingsveld.

"Het is kleinerend om het veld van een club als Real Madrid weg te zetten als trainingsveld", aldus Koeman. "Real heeft deze tijd aangepakt om het stadion te renoveren. Ik denk dat ze een goede keuze hebben gemaakt. Natuurlijk is Real Madrid beter gewend om op het andere veld te spelen. Maar dat is nou eenmaal zo. Voor spelers is het moeilijker dat ze zonder fans moeten spelen."

Ranglijst

De verschillen aan de top van de ranglijst zijn klein. Het resultaat van zaterdag is daarom niet doorslaggevend, zegt Koeman. "Er zijn na dit weekeinde nog veel wedstrijden te spelen. Het is wel zo dat een overwinning zaterdag voor beide teams een enorme opsteker is richting het einde van de competitie."

FC Barcelona heeft na 29 speelronden 65 punten en Real Madrid staat op 63 punten. Beide teams zijn in achtervolging op Atlético Madrid. De koploper kent een mindere fase en is de grote voorsprong op de twee rivalen bijna kwijt. Atlético heeft 66 punten.