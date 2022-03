PSV wint moeizaam in Utrecht en blijft in spoor Ajax

Het was in Utrecht een mooie middag voor PSV-doelman Joël Drommel. Er is dit seizoen veel te doen geweest over de afgelopen zomer van FC Twente overgenomen keeper. Drommel kreeg veel kritiek en raakte zelfs even zijn plek kwijt aan Yvon Mvogo. Afgelopen donderdag incasseerde Drommel nog vier tegengoals tegen FC Kopenhagen in de Conference League, maar in Utrecht beleefde hij een van zijn betere dagen als doelman van PSV. Drommel keepte foutloos en had een groot aandeel in de 1-0 zege van zijn ploeg. Vlak voor de goal van ploeggenoot Eran Zahavi redde hij knap op een kopbal van dichtbij van Mike van der Hoorn.

Overwicht

PSV beleefde geen gemakkelijke middag in de Galgenwaard. De ploeg van de jarige trainer Roger Schmidt had een overwicht, maar wist niet heel veel doelgevaar te ontwikkelen. Een kopbal van Armando Obispo en kans voor Cody Gakpo waren de grootste wapenfeiten voor rust. Aan de overzijde redde Drommel prima toen Remco Balk dreigde door te breken.

FC Utrecht kampte met een waslijst aan afwezigen door blessures, een schorsing en een corona-uitbraak. Trainer René Hake miste het zevental Hidde ter Avest, Mimoun Mahi, Bart Ramselaar, Henk Veerman, Moussa Sylla, Othmane Boussaid en Mark van der Maarel.

Er worden wel eens vraagtekens gezet bij de omvang van de FC Utrecht-selectie, maar Hake prees zich ditmaal gelukkig met de ruime keuzemogelijkheden die hij heeft.

St. Jago

Tommy St. Jago vormde centraal het verdedigingsduo met Mike van der Hoorn. Het betekende de eerste basisplaats en zelfs de eerste speeltijd van dit seizoen voor de jonge verdediger, die maandenlang moest herstellen van een knieblessure. De absentie van twee rechtsbacks had Hake opgevangen door Djevencio van der Kust naar de rechtsbackpositie te halen, terwijl de afwezigheid van veel aanvallers werd opgevangen met Remco Balk en Quinten Timber op de flanken.

Tommy St. Jago in duel met Ritsu Doan. Ⓒ ANP/HH

Ondanks alle afwezigen bood FC Utrecht goed partij. De ploeg van Hake toonde veel inzet en strijdlust en PSV had moeite om echt door te drukken. Meteen na rust was de thuisploeg zelfs even de bovenliggende partij. De beste kans in deze fase was voor de kopsterke Van der Hoorn, maar Drommel behoedde zijn team voor een achterstand.

Even later stond het 0-1. Cody Gakpo gaf de bal goed voor en van dichtbij tikte Zahavi de bal in. De dertiende assist van Gakpo dit seizoen in de Eredivisie en de zevende Eredivisiegoal van de Israëlische spits.

Veerman

Bij PSV was inmiddels Joey Veerman in de ploeg gekomen voor Mario Götze. De Volendammer, die de afgelopen wedstrijden zo op dreef was geweest, was aanvankelijk uit de basis gevallen ten koste van Zahavi. Rechts voorin speelde Ritsu Doan in plaats van Noni Madueke, die tegen FC Kopenhagen nog aan de aftrap had gestaan.

De openingsgoal gaf PSV niet ineens de wind in de zeilen. De Eindhovenaren bleven alle moeite houden met het fel strijdende en hardwerkende FC Utrecht. Met het enthousiast meelevende thuispubliek erachter bleef de ploeg van Hake onvermoeibaar jagen op de gelijkmaker. Die viel niet meer, zodat PSV in de slipstream van Ajax blijft.