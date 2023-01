Pieterse en Van der Haar Nederlands kampioen veldrijden

Het drietal dat later de medailles verdeelde was al in de tweede ronde voorop geraakt, na een vroege aanval van Van Empel, eveneens 20 jaar en dit seizoen al winnares van zes wereldbekercrossen. Met Pieterse en de in Zaltbommel afwezige Shirin van Anrooij heerst de jeugd in de grote wedstrijden. Maar Van Empel heeft wat tegenslag gehad met een knieblessure en een verkoudheid en kon Pieterse bij haar aanval in de tweede ronde niet volgen.

Afgewacht

„Ik heb na de start nog even afgewacht om te kijken hoe de andere dames door de modderstroken renden. Ik wist dat dat mijn mindere punt zou zijn vandaag”, verklaarde Pieterse haar tactiek. „Ik merkte dat ik net meekon, maar ook dat ik de bochten na de tweede keer langs de materiaalpost het beste nam. Daarom heb ik daar in de tweede ronde aangevallen. Normaal ben ik wat gehaaider om aan het begin direct volle bak gaan, maar ik wist dat je op dit parcours jezelf snel zou opblazen.”

Eenmaal in een achtervolgende rol liet Alvarado haar ploeggenote even begaan, maar omdat Van Empel niet de kracht leek te hebben die ze eerder dit seizoen tentoon spreidde, ging de 24-jarige Rotterdamse dan maar zelf achter Pieterse aan. „Als ik met deze meiden mee kan strijden dan gaat het goed”, vertelde Alvarado. „Maar het was nog niet goed genoeg.”

Goede keuze

Pieterse had pas een week geleden besloten dat ze definitief bij de elitevrouwen zou rijden en niet bij de beloften, de categorie waarin ze nu nog regerend wereldkampioene is. „Die keuze heeft zich nu al uitbetaald”, concludeerde ze, drie weken voordat er in Hoogerheide om de wereldtitel wordt gestreden. „Ik laat hier zien dat ik ook daar zeker mee kan doen om de winst.”

Vierde titel Van der Haar

Lars van der Haar is in Zaltbommel voor de vierde keer Nederlands kampioen veldrijden geworden. De coureur van Baloise - Trek Lions moest afrekenen met zijn teamgenoot Joris Nieuwenhuis, die afgelopen najaar de wegfiets verruilde voor de crossfiets.

Het brons was voor Ryan Kamp, die op grote afstand als derde de finish aan de Waalkade passeerde. Mathieu van der Poel ontbrak in Zaltbommel. Hij verkoos een trainingskamp in Spanje.