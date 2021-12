David Coulthard: ’Max Verstappen is in het hoofd van Lewis Hamilton gekropen’

Al vanaf het begin van het seizoen waren er op de baan intense duels tussen Hamilton en Verstappen te zien. Verstappen schuwde daarbij het risico niet en Hamilton hield zelfs enkele keren in om een aanrijding of crash te vermijden.

Geleidelijk aan kroop Verstappen zo in het hoofd van Hamilton, beweert Coulthard. „Verstappen is voor niemand bang, dat maakt geen deel uit van zijn psyche”, vertelt de Schot tegenover Channel 4.

Hij vervolgt: „Dat vind ik het meest indrukwekkende aan hem, als er een gat is dan gaat hij ervoor. Daar bestaat zelfs geen twijfel over. Dat is ook hoe Verstappen mentaal Hamilton heeft weten te verslaan, hij is in het hoofd van Lewis gekropen.”