Dolberg twee keer trefzeker, Adekanye scoort voor Lazio

Met een intikker maakte Dolberg, vorig jaar overgekomen van Ajax, na ruim een half uur de 1-0. Vlak voor rust maakte Karl Toko Ekambi gelijk, waarna Dolberg zijn ploeg in de 63e minuut de zege bezorgde door goed voor zijn man te komen en bij de eerste paal met links de 2-1 binnen te schieten.

Op het moment van het winnende doelpunt van de Deense spits speelde zowel Nice als Lyon nog maar met tien man. Lyon-verdediger Marçal werd al na 22 minuten weggestuurd, Adam Ounas in de blessuretijd van de eerste helft. Door de zege kwam Nice op gelijke hoogte met Lyon. Beide ploegen hebben 32 punten en staan in de subtop.

ITALIË

In de Serie A flink haalde Lazio flink uit tegen degradatiekandidaat SPAL. De Romeinse club zegevierde voor eigen publiek met 5-1. Topschutter Ciro Immobile scoorde twee keer en bracht zijn competitietotaal op 25. Ook ploeggenoot Felipe Caicedo zette twee treffers op zijn naam.

De vijfde goal van Lazio nam de Nederlandse invaller Bobby Adekanye voor zijn rekening. De geboren Nigeriaan speelde in de jeugdopleiding van Ajax, FC Barcelona en PSV. Na vier jaar bij Liverpool vertrok hij vorig jaar zomer naar Lazio. In zijn derde competitiewedstrijd maakte hij zijn eerste doelpunt in de Serie A. Met 49 punten steeg Lazio voorlopig naar de tweede plaats, met vijf punten minder dan koploper Juventus. Inter kan zondagavond in de uitwedstrijd tegen Udinese de tweede plek heroveren.

Bobby Adekanye is blij met zijn eerste goal voor Lazio. Ⓒ EPA

Atalanta, met Hans Hateboer en Marten de Roon in de gelederen, speelde gelijk (2-2) tegen Genoa. Ook het duel tussen AC Milan en Hellas Verona eindigde gelijk: 1-1. Sofyan Amrabat kreeg bij de bezoekers rood in de 68e minuut.

ENGELAND

Het schiet dit seizoen met Arsenal in de Premier League nog steeds niet op. De Londense ploeg wist ook bij Burnley, met Erik Pieters op de bank, niet te winnen: 0-0. Voor Arsenal was het de vierde remise op rij in de competitie. De ’Gunners’ hebben dit teleurstellende seizoen nu al dertien keer gelijkgespeeld in de Premier League.

Arsenal is de eerste club op het hoogste niveau sinds Manchester United in het seizoen 1980-1981 die meer dan twaalf keer een remise liet noteren in de eerste 25 competitiewedstrijden. De ’Mancunians’ speelden destijds vijftien keer gelijk. Arsenal staat tiende in de Premier League met 31 punten, evenveel als Burnley dat de nummer 11 is.

