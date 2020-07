Jerome Boateng: ook knielen bij Champions League

Boateng die zich eerder heeft uitgesproken tegen racisme zegt dat hij hierover heeft gesproken met zijn ploeggenoten van Bayern. „Ze vroegen mij hoe ze mij konden steunen, wat het met me doet en wat mij is overkomen toen ik jonger was. Dus ik kon mijn verhaal vertellen en zeggen wat mijn ervaringen zijn en waarom het zo pijnlijk en moeilijk is om zulke dingen te horen.”

Een groot aantal sporters besloten de afgelopen tijd om te knielen uit solidariteit met Black Lives Matter. American footballer Colin Kaepernick was in 2016 de eerste sporter die, als protest tegen racisme en politiegeweld tegen zwarte Amerikanen, besloot om te knielen tijdens het Amerikaanse volkslied. De afgelopen tijd werd deze vorm van protest wereldwijd - ook in de sportwereld- overgenomen, naar aanleiding van de dood van George Floyd.