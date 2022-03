Invaller Memphis Depay bezorgt FC Barcelona nipte zege

Hoewel de beste kansen voor Barcelona waren, kwam de thuisploeg kort voor rust op voorsprong. I

n een poging de bal in de ploeg te houden zette Pedri fel in. De naar achteren gespeelde bal belandde bij Elche-aanvoerder Fidel die hard raak schoot. Ervoor had Diego González een inzet van Frenkie de Jong van de lijn gehaald.

Na een uur maakte Barcelona gelijk. Invaller Ferran Torres mikte van dichtbij raak op aangeven van Jordi Alba.

De Jong ging naar de kant, niet veel later viel Depay in. De Oranje-aanvaller stond nog geen 10 minuten in het veld toen hij het vanaf 11 meter mocht proberen.

Depay schoot de bal hard in het dak van het doel en bezorgde met zijn tiende doelpunt van dit seizoen Barcelona de 3 punten.

Barcelona klom langs Real Betis naar de derde plaats op 15 punten van koploper Real Madrid. Betis speelt zondagavond nog.