Sterker AZ weet niet te winnen van Randers FC

Jansen had voor het duel tegen de Denen een basisplaats ingeruimd voor Albert Gudmundsson. Dat ging ten koste van Zakaria Aboukhlal. De spits, die dit seizoen nog bij alle wedstrijden van de Alkmaarders aan de aftrap verscheen, moest donderdagavond dus genoegen nemen met een plek op de bank.

AZ liet zich in de eerste minuut direct zien. Vangelis Pavlidis ontsnapte aan de Deense defensie en had de Alkmaarders meteen op voorsprong kunnen schieten, maar het schot van de Griek ging via de handen van de goalie van Randers over.

Ruim twintig minuten later was het wel raak voor de bezoekers. Albert Gudmundsson legde de bal terug op Jordy Clasie die met een keiharde pegel zijn ploeg vanaf zo’n achttien meter op voorsprong schoot. Lang kon AZ echter niet genieten van de voorsprong. Amper een paar minuten later trok Simon Piesinger met een kopbal de stand alweer gelijk, nadat het leer na een vrije trap van Vito Hammershøj Mistrati toevallig in zijn buurt kwam.

Dankzij Pavlidis zocht AZ halverwege toch met een terechte voorsprong de kleedkamer op. Na een prachtige voorzet van Jesper Karlsson zag de Griek zag zijn kopbal in eerste instantie gekeerd worden, maar in de rebound was het wel raak: 1-2.

Ook na rust was AZ duidelijk veel sterker, maar het lukte de ploeg van Jansen niet om het overwicht om te zetten in meer goals en dus mocht Randers blijven hopen op een goed resultaat. Uit het niets viel ruim twintig minuten voor tijd dan ook de gelijkmaker. Simon Graves kopt binnen uit een vrije trap.

AZ ging daarna nog op jacht naar de overwinning en ondanks dat de Alkmaarders vlak voor tijd nog een grote kans kregen, stapten ze met slecht één punt van het veld.

FK Jablonec boekt zege in groep van AZ

In de groep van AZ heeft FK Jablonec gewonnen van CFR 1907 Cluj. De Tsjechen deden dat in eigen huis met 1-0.

In de 52e minuut kwam de thuisclub op voorsprong. Václav Pilar benutte een strafschop. In een situatie kort daarvoor was aanvoerder Camora bij de Roemenen uit het veld gestuurd.

Jablonec is meteen de leider in de betreffende poule.