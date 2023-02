Heitinga over Ajax-invallers: ’Ik weet als geen ander hoe belangrijk dat is’

„Hij is niet normaal sterk, goed in de kleine ruimtes en in één-tegen-één-situaties. Kudus kan makkelijk een man passeren, zoals bij de 0-2 van Steven Berghuis. Ik moet de beelden nog even terugkijken, maar het is een geweldige individuele actie. Er zijn meerdere spelers die aan de buitenkant kunnen spelen, maar op dit moment geeft Mo er een heel goede invulling aan. Hij komt op de juiste momenten tussen de linies en krijg hem maar eens van de bal af…”

In de 73e minuut gunde Heitinga de 16 jaar en 335 dagen oude Jorrel Hato zijn Eredivisie-debuut, waarmee de jongeling na Ryan Gravenberch en Clarence Seedorf de jongste Ajax-debutant in de competitie is. Na de invalbeurt van Hato werden ook Kian Fitz-Jim en Youri Regeer ingebracht. Daarmee leek Heitinga te willen aangeven oog te hebben voor de Amsterdamse opleiding.

Heitinga: „Ik weet als zelfopgeleide speler als geen ander hoe belangrijk het is dat jonge spelers eraan gaan ruiken. Dit is iets waar Ajax voor staat en nu zullen ze – net als in mijn tijd Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Nigel de Jong, Maarten Stekelenburg en ik – de volgende stap moeten zetten.”

Mohammed Kudus Ⓒ Matty van Wijnbergen