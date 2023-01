Sterk slot Joost Luiten in miljoenentoernooi Abu Dhabi

De winst in het toptoernooi uit de DP World Tour, met ruim 8 miljoen euro prijzengeld, ging naar de Fransman Victor Perez. Ook hij had 66 slagen nodig voor zijn laatste ronde en kwam uit op een totaal van -18. Hij bleef de Australiër Min Woo Lee en de Zweed Sebastian Söderberg één slag voor. Perez, die vorig jaar ook het Dutch Open in Cromvoirt won, verdiende 1,4 miljoen euro met de zege in het Arabische emiraat.

Luiten noteerde zeven birdies in zijn slotronde, maar liet naar eigen zeggen een „domme” bogey noteren op hole 10. „Dat kan gebeuren en moet je accepteren”, meldde hij aan golf.nl. „Vandaag was goed en ik heb eigenlijk de hele week goed staan spelen”, aldus de 37-jarige Nederlander, die dit jaar op zoek is naar eerherstel. Zijn laatste toernooizege was in 2018 en sindsdien is hij ook ver afgegleden op de wereldranglijst. De tweevoudig winnaar van het KLM Open staat in de wereldranglijst op plek 440.