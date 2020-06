’Hunkering bij Liverpool honderd keer groter dan bij Feyenoord’

Sander Westerveld doet in de studio van De Telegraaf zijn verhaal. Ⓒ DE TELEGRAAF

Sander Westerveld (45) kent geen twijfels meer. Ondanks de matige herstart van Liverpool verwacht de oud-doelman van The Reds dat zijn oude werkgever gewoon kampioen van Engeland gaat worden. Gelukkig maar, want het rode gedeelte van de havenstad is het wachten na dertig jaar helemaal beu.