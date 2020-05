Hamilton krijgt ’een leeg gevoel’ bij spookraces in de Formule 1

„Ik weet niet hoe spannend het zal zijn voor de tv-kijkers, maar het is beter dan niets”, laat de 35-jarige Brit weten in een interview dat zijn Mercedes-team zaterdag publiceerde. „Het geeft me echter ook een leeg gevoel. De fans maken het verschil bij een Grand Prix.”

Testdag

Het Formule 1-circus hoopt op 5 juli in Oostenrijk, achter gesloten deuren vanwege de coronacrisis, dan toch eindelijk met het seizoen te kunnen beginnen. Hamilton hunkert ernaar. „Het zal als een testdag aanvoelen. Niemand heeft tot dusver de kans gehad om het potentieel van de nieuwe auto’s te benutten. Daar kijk ik nu naar uit, want racen is racen. Ik mis het echt.”

Hamilton krijgt naar eigen zeggen berichten uit de hele wereld van mensen die het moeilijk vinden om de dag door te komen zonder wedstrijden te bekijken. „Dat geeft aan hoe belangrijk sport in het leven van mensen is. Het brengt ons tezamen en het is opwindend en meeslepend.”

’Zeker niet zwaarder geworden’

De gedwongen rustpauze heeft Hamilton gebruikt om nog wat meer fysieke arbeid te verrichten. „Ik ben zeker niet zwaarder geworden in de afgelopen periode. Ik wil juist fitter dan ooit worden. In zekere zin is deze crisis een zegen, je gaat de dingen waarvan je houdt meer waarderen. Ik heb nu ook meer energie, meer inspiratie en meer vastberadenheid om nieuwe successen te behalen.”