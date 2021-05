Anti-climax in strijd om promotieplek naar Eredivisie

Go Ahead Eagles is door de 1-0 overwinning op Excelsior en de 0-0 stand bij De Graafschap-Helmond Sport virtueel tweede, maar zit in de wachtkamer tot het restant van de wedstrijd in Doetinchem is uitgespeeld. Het ligt in de planning dat dit vanavond nog gebeurt. De bedoeling is dat de wedstrijd om 22.00 wordt hervat. In Rotterdam zitten de spelers van Go Ahead in spanning. De Graafschap zal in het restant van de wedstrijd moeten winnen van Helmond Sport om als tweede te eindigen

Terwijl op De Vijverberg, een voor deze situatie wel heel toepasselijke naam, met man en macht werd gewerkt om de plassen op de mat weg te werken, werd erbij Excelsior-Go Ahead Eagles, Almere City-Jong PSV en SC Cambuur-NAC Breda dus gewoon doorgespeeld. De nummers drie, vier en vijf moesten zelf hun wedstrijden sowieso hun wedstrijden winnen om kans te maken, dus daar veranderde de situatie in Doetinchem niets aan, maar de competitievervalsing zit erin, dat De Graafschap het restant van de wedstrijd kan gaan spelen in de wetenschap welk resultaat nodig is om tweede te worden.

Go Ahead virtueel tweede

Van de drie overige kandidaten wist nummer vijf NAC Breda het eerst te scoren. Het was Sydney van Hooijdonk, die de Brabanders met zijn vijftiende seizoensgoal op voorsprong bracht tegen kampioen SC Cambuur, waarna Kaj de Rooij kort na rust voor een 0-2 voorsprong zorgde. NAC leek aan de eigen opdracht te gaan voldoen, maar Cambuur vervulde zijn sportieve plicht en ging na rust alsnog over NAC heen door goals van Mitchell Paulissen en tweemaal oud-NAC-speler Robert Mühren, die zijn seizoenstotaal opvoerde tot 38.

Nummer drie Go Ahead Eagles, vooraf de grootste uitdager van De Graafschap, maakte het spannend tegen Excelsior. De ploeg van trainer Kees van Wonderen had voor rust het beste van het spel, maar wist niet te scoren ondanks een schot op de paal van Boyd Lucassen en een grote kans voor Ioannis Foivos-Botos. Na rust werd het spel van de best presterende ploeg van de Keuken Kampioen Divisie van dit kalenderjaar steeds nerveuzer en kwam Excelsior er steeds gevaarlijker uit. Uiteindelijk wist Go Ahead Eagles pas in de 82e minuut de winnende treffer te maken. Het was verdediger Bas Kuipers, oud-speler van de Kralingers.

Voor Almere City gold dat het met overwinning op Jong PSV en puntenverlies van De Graafschap én Go Ahead Eagles tweede zou worden. De ploeg uit Flevoland, die nog nooit in de Eredivisie speelde, kwam met 0-1 achter door een goal van Fredrik Oppegard. Daniël Breedijk maakte nog wel de gelijkmaker, maar het 1-1 gelijkspel was onvoldoende om aanspraak te maken op de promotieplek.