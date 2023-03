Drie op een rij voor Max Verstappen in Saoedi-Arabië, tegenvaller voor De Vries

Verstappen noteerde op het Jeddah Corniche Circuit een tijd van 1.28,756. Daarmee was hij bijna vijf tienden sneller dan teamgenoot Sergio Pérez, die tweede werd.

De derde plaats was voor Fernando Alonso. De Aston Martin-coureur kwam echter niet in de buurt van de twee Red Bulls en bleef op gepaste afstand: +0,823.

Momentje met Lando Norris

Verstappen had nog een momentje met McLaren-coureur Lando Norris, die niet blij was dat de Nederlander in de weg reed. De Nederlander haalde zijn goede vriend niet veel later in en stak toen een handje uit om sorry te zeggen. Over de boordradio liet Verstappen duidelijk merken dat hij een volgende keer beter op de hoogte wil worden gehouden als coureurs achter hem snel onderweg zijn.

Versnellingsbak

Hoewel de Red Bull ook in Jeddah weer als een zonnetje loopt, was men binnen het team niet helemaal gerust over de versnellingsbak. Tijdens de openingsrace klaagde Verstappen meermaals over problemen bij het naar beneden schakelen. Zaterdag besloot het team enkele onderdelen te vervangen, iets wat een dag eerder ook al bij Pérez gebeurde. Het levert beide Red Bull-rijders geen staf op. Gedurende het seizoen mogen in totaal vier verschillende versies van de onderdelen worden gebruikt. Als een vijfde nodig is, volgt een penalty.

Nyck de Vries

Nyck de Vries kwam helemaal niet in actie. AlphaTauri besloot de motor van de Nederlander vanwege een probleem te vervangen, waardoor hij niet de baan op kon. Teamgenoot Yuki Tsunoda eindigde op 2,3 seconden van Verstappen als voorlaatste. De Japanner was echter de enige coureur die zijn snelste tijd zette op de medium- in plaats van zachte band.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië begint zaterdag om 18.00 uur Nederlandse tijd.