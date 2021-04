Coronavirus vermorzelt bekerfestijn in volleybal

Coach Vera Koenen van Sliedrecht Sport Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De vierdaagse die de bekerwinnaars in het volleybal moest opleveren, is verknald door het coronavirus. Bij de vrouwen moest VC Sneek afzeggen en verloor favoriet Sliedrecht Sport met een uitgedunde selectie al in de kwartfinale. Bij de mannen werd de finale tussen Lycurgus en Dynamo maandagmorgen afgeblazen wegens een uitbraak in het Apeldoornse kamp.