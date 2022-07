Belgische atlete Zagré valt in solorace op WK over laatste horde

De Belgische atletiekbond tekende na de series op zaterdagochtend (plaatselijke tijd) protest aan, omdat Zagré in de eerste serie werd gehinderd door de struikelpartij van de Amerikaanse wereldkampioene Nia Ali en veel tijd verspeelde. De wedstrijdleiding ging mee in de klacht en gaf de Brusselse atlete de gelegenheid om zaterdagavond (plaatselijke tijd) in haar eentje te proberen de halve finales te bereiken.

Zagré leek goed op weg naar een goede tijd, maar ze haakte met haar voet achter de tiende en laatste horde en viel voorover. Ze rolde nog wel over de finishlijn, maar een tijd werd niet geregistreerd.

Na afloop kon ze om zichzelf lachen. „Ik bleef rollen, zodat ik toch de finish haalde. Je weet nooit dat ik nog een goeie tijd klokte. Neen, het ging zo snel maar ik dacht wel: dit is mijn dag niet.”

Canadese sprinters troeven favoriet Amerika af op 4x100 meter

De Canadese sprinters hebben het favoriete team van de Verenigde Staten verslagen in de finale van de 4x100 meter estafette op de WK in Eugene. Andre de Grasse spurtte als slotloper naar het goud in 37,48. Dat was een mooi eerherstel voor de olympisch kampioen op de 200 meter, die al vroeg werd uitgeschakeld op de 100 meter en zich afmeldde voor de 200 meter omdat hij nog met naweeën kampte van een coronabesmetting.

De Grasse profiteerde van een wankele laatste wissel bij de Amerikanen tussen Elijah Hall en Marvin Bracy. Team USA klokte 37,55 en bleef achter met zilver. Het Britse kwartet behaalde brons in 37,83.

De Amerikaanse sprintsters behaalden wel het goud op de 4x100. Slotloopster Twanisha Terry spurtte naar de titel in 41,14. De Jamaicaanse ploeg, met wereldkampioene 200 meter Shericka Jackson als laatste loopster, moest met 41,18 genoegen met zilver. Duitsland greep het brons in 42,03.