VVV ontslaat Robert Maaskant

De slechte resultaten van VVV liggen ten grondslag aan het ontslag van Maaskant. VVV staat met negen punten een-na-laatste in de Eredivisie. Afgelopen zaterdag verloor de ploeg van Maaskant met 6-1 bij Heracles Almelo. De Limburgse eredivisieclub besloot in te grijpen na zeven opeenvolgende nederlagen in de eredivisie. Tussendoor werd VVV ook uitgeschakeld in het bekertoernooi, door de amateurs van Groene Ster.

Vijfde ontslag

Voor Maaskant betekent dit zijn vijfde ontslag als trainer. Eerder overkwam hem dit bij Willem II, RBC Roosendaal, Wisla Krakow (waarmee hij eerder Pools kampioen was geworden) en NAC Breda. De Zuid-Hollander trad begin dit seizoen aan bij VVV. Vorig seizoen was hij technisch directeur van Almere City FC.

Na zorgvuldig overleg hebben wij de beslissing moeten nemen om afscheid te nemen van onze trainer Robert Maaskant en zijn assistent Raymond Libregts”, zegt algemeen directeur Marco Bogers. „De slechte sportieve resultaten in de afgelopen periode liggen daaraan ten grondslag.”