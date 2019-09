Karter Ten Brinke wereldkampioen in Finland

Ten Brinke, zoon van Dakar-rijder Bernhard, reed in stijl naar de titel. Na een geweldige kwalificatie, waarin hij bijna alle series won, was hij ook in de race niet te kloppen. De inwoner van Zeddam leidde van start tot finish, controleerde de wedstrijd en kwam uiteindelijk met 2,2 seconde voorsprong over de streep.

Ⓒ Guido van der Garde

„Ik ben super blij en super trots”, lacht Ten Brinke, die rijdt voor Ricky Flynn Motorsport. „Alleen had ik het niet gekund. Ik wil mijn team, mijn vader en de rest van de familie graag bedanken. En natuurlijk ook mijn begeleider Koen de Meester, die overal mee naartoe gaat.”

Ook Giedo van der Garde is apetrots op zijn jonge protegé. „Geweldig dit. We zijn pas net twee maanden aan de gang en je ziet dat Thomas heel veel progressie boekt”, stelt de manager/coach. „Een prachtig resultaat, een beloning voor het harde werken. En dit smaakt natuurlijk naar meer.”

