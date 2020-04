Dana White bezwijkt onder druk, toch streep door alle UFC-events

White wilde oorspronkelijk het vechtsportevenement UFC 249 gewoon door laten gaan, maar hij bezweek onder immense druk. „We kregen een telefoontje van de hoogste bazen van Disney en ESPN. Zij hebben mij gevraagd het evenement op 18 april te cancellen”, aldus White tegen ESPN.

Disney is eigenaar van het Amerikaanse sportmedium ESPN, die op zijn beurt een lucratieve deal heeft met de UFC om de zogeheten pay-per-viewgevechten uit te zenden. De Amerikaanse sportzender meldt in een officieel statement altijd in contact te zijn geweest met de UFC. „Wij willen als geen ander dat er weer gesport wordt. Het voelde echter niet goed om dat nu te doen, om meerdere redenen. Wij spraken onze zorgen uit richting de UFC en zij hebben gehoor gegeven aan ons verzoek.”

White kreeg een hoop kritiek over zich heen toen hij liet weten dat de UFC gewoon door bleef gaan, terwijl de rest van alle sportevenementen in de Verenigde Staten vanwege de coronapandemie op hun gat liggen. De UFC-baas had een speciale locatie in Californië op het oog: Tachi Palace Casino Resort. Dat is een indianenreservaat die niet onder de regels van de Amerikaanse staat valt om alle (vecht)sportevementen niet door te laten gaan tot op z’n minst 31 mei.

Zo zouden alle aankomende UFC-evenemten achter gesloten deuren plaats kunnen vinden en worden uitgezonden op televisie. Uiteindelijk heeft White er dus toch de stekker uitgetrokken. Hij spreekt zijn vechters toe: „Ik wil dat alle vechters die bij mij onder contract staan zich veilig voelen. Zij hoeven zich ook geen verdere zorgen te maken. Iedereen krijgt de gevechten die in het contract staan. En voor de vechters die er op 18 april wilde staan, zij kunnen een compensatie verwachten.”