Sport kort: geen punten voor Nederlanders in door regen afgebroken Moto2-GP

Nishioka pakt in Seoul tweede ATP-titel

10.20 uur: Yoshihito Nishioka heeft in Seoul zijn tweede ATP-titel veroverd. De net 27-jarige Nishioka versloeg de Canadees Denis Shapovalov in de finale op het Zuid-Koreaanse hardcourt in twee sets: 6-4 7-6 (5). Na bijna twee uur tennissen kon de Japanner, 56e op de wereldranglijst, de titel vieren.

Nishioka boekte vier jaar geleden in de Chinese stad Shenzhen zijn eerste toernooizege op de ATP Tour. De Japanner versloeg in Seoul in de kwartfinales de als eerste geplaatste Casper Ruud, de Noorse nummer 2 van de wereld die dit jaar de finale haalde op Roland Garros en de US Open. Shapovalov bleef op één ATP-titel staan, drie jaar geleden veroverd in Stockholm.

De Brit Cameron Norrie, nummer 8 van de wereld, trok zich in Seoul in de kwartfinales terug. Norrie meldde zondag via Instagram dat hij positief heeft getest op het coronavirus. De 27-jarige Brit ontbreekt daardoor volgende week ook op het Japan Open in Tokio. Zijn kansen op deelname aan de ATP Finals, volgende maand in Turijn, slinken daardoor.

Nederlandse Moto2-coureurs buiten punten in afgebroken regenrace

10.08 uur: De Nederlandse motorcoureurs Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh hebben geen punten kunnen scoren in de Grote Prijs van Thailand in de Moto2. De race werd voortijdig afgebroken vanwege zware regenval. Van den Goorbergh reed op dat moment op de zeventiende plaats, vlak voor Bendsneyder.

Vanwege de regen was de race op het circuit van Buriram al voor de start teruggebracht tot zestien rondes. Op het natte asfalt gleden heel wat coureurs onderuit, onder wie de Thai Somkiat Chantra die van poleposition was vertrokken. Van den Goorbergh maakte indruk in de regen. De 16-jarige Brabander rukte vanaf de 24e startplek snel op naar een plek in de top 15. Van den Goorbergh, die in zijn eerste jaar in de Moto2 nog altijd wacht op zijn eerste WK-punten, zakte na een paar rondes echter weer terug tot een plek buiten de punten. Bendsneyder vertrok vanaf de dertiende positie, maar hij viel direct na de start ver terug.

Na negen rondes greep de wedstrijdleiding in toen enkele coureurs met handgebaren aangaven dat het te gevaarlijk werd. Op sommige plekken van het circuit bleef het water op de baan staan en zelfs op regenbanden konden de coureurs hun motoren amper overeind houden. Na een onderbreking van bijna een half uur gingen de coureurs opnieuw naar buiten, in de hoop dat de race hervat kon worden. Het was echter nog steeds te nat op de baan om de race te hervatten. De GP werd daarom afgevlagd.

De Italiaan Tony Arbolino, die aan kop reed toen met de rode vlag werd gezwaaid, werd uitgeroepen tot winnaar van de GP van Thailand. Het betekende voor de 22-jarige Arbolino zijn tweede zege van het seizoen. De Tsjech Filip Salac eindigde als tweede, de Spanjaard Aron Canet werd derde. De coureurs kregen de helft van het gebruikelijke aantal punten, omdat ze niet minimaal twee derde van de raceafstand hadden afgelegd.

Het is nog niet bekend of de MotoGP-race in Thailand wel kan worden verreden.

Sherif wint als eerste Egyptische tennistoernooi op WTA Tour

08.20 uur: Voor het eerst heeft een speelster uit Egypte een tennistoernooi op de WTA Tour gewonnen. Mayar Sherif versloeg in de finale in Parma de Griekse Maria Sakkari. Het werd 7-5 6-3.

„Dit betekent heel veel voor mijn land”, reageerde Sherif op de website van de WTA. „Dit is belangrijk voor de mensen in Egypte en voor mijn familie. Al het harde werken wordt nu beloond. Ik loop met mijn hoofd in de wolken. Het was een zware en lange dag, maar het was het waard.”

Sherif, de nummer 74 van de wereld, moest eerder op zaterdag ook de halve finale spelen. Vanwege regenval kon dat niet op vrijdag. Sakkari, de mondiale nummer 7, was als eerste geplaatst in Parma.