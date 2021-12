Video: Chelsea-speelster Sam Kerr geeft veldbestormer ferme beuk en krijgt geel

De niet zo welkome veldbestormer kreeg eerst boe-geroep van de tribunes over zich heen. Vervolgens kwam hij in de buurt van Kerr, die hem van dichtbij een harde beuk in de zij gaf. Hij viel dan ook op de grond, maar liep daarna snel van het veld af.

En Kerr? Die kreeg geel voor haar actie. Achteraf verklaarde de man dat hij een selfie wilde maken met Chelsea-aanvoerder Magda Eriksson.

Sam Kerr krijgt geel. Ⓒ ANP/HH

Chelsea-trainer Emma Hayes was ’not amused’. „Hij had ook gewoon tot na de wedstrijd kunnen wachten. Maar serieus, we moeten wel blijven letten op de veiligheid van onze spelers.”