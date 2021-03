De Vrij op titelkoers met Inter: ’Dit was ons vorig jaar niet gelukt’

De voorsprong van Inter (dat won door een treffer van Milan Skriniar) op stadgenoot AC Milan is zes punten, Juventus heeft een wedstrijd minder gespeeld en kan op zeven punten achterstand van de koploper komen.

„Een perfect resultaat tegen een topploeg, want dat is Atalanta”, zei De Vrij na afloop bij Sky Italia. „Onze belangrijkste ontwikkeling in vergelijking met voorgaande jaren, is dat we dit soort wedstrijden zonder tegengoal over de streep kunnen trekken. Dat was ons vorig jaar niet gelukt”, zegt de oud-Feyenoorder, die in de zomer van 2018 overstapte van Lazio naar Inter.

Bekijk ook: Een goal genoeg voor Internazionale en Stefan de Vrij tegen Atalanta en Marten de Roon

Hoewel De Vrij vorig seizoen werd verkozen tot beste verdediger van de Serie A, is hij nog prijsloos met de Milanezen sinds zijn komst. Europees is Inter al uitgevoetbald, en in de halve finale van de Coppa Italia werd de ploeg uitgeschakeld door Juventus, waardoor de ploeg alle pijlen op de landstitel kan richten.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Serie A