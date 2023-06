Van Dinteren wordt opvolger Kalezic bij Jong Utrecht

De Bosniër was de afgelopen twee seizoenen trainer van Jong FC Utrecht, maar trainer en club hebben in goed overleg besloten uit elkaar te gaan. Het contract van Kalezic, dat nog tot en met het einde van het volgende seizoen liep, is met wederzijds goedvinden voortijdig beëindigd. FC Utrecht heeft in Enschede de beoogde opvolger van Kalezic gevonden.

Van Dinteren was de afgelopen drie seizoenen assistent-trainer van Ron Jans bij FC Twente en was in beeld om hoofdtrainer te worden van FC Emmen, maar keert terug bij FC Utrecht, de club waarvoor hij als jeugdspeler actief was. FC Utrecht hoopt de gesprekken met Van Dinteren op korte termijn af te ronden.