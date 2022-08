Van de Zandschulp in Cincinnati onderuit tegen nummer één van de wereld

Van de Zandschulp serveerde te wisselvallig om Medvedev serieus in de problemen te brengen. Hij sloeg maar liefst elf dubbele fouten. „Hij serveerde niet zo goed”, zei Medvedev na zijn zege. „Daar heb ik goed van kunnen profiteren.”

In zijn eerste wedstrijd in Cincinnati versloeg Van de Zandschulp - de mondiale nummer 24 - de Amerikaan Maxime Cressy in drie sets: 6-2 4-6 6-4. Medvedev had een bye in de eerste ronde. Hij neemt het hierna op tegen de winnaar van de partij tussen de Canadees Denis Shapovalov en de Amerikaan Tommy Paul.

Van de Zandschulp doet volgende week mee aan het toernooi van Winston-Salem, waarna met de US Open het laatste grandslamtoernooi van het jaar op het programma staat. Vorig jaar verraste de Nederlander in New York met een plek in de kwartfinales, waarin Medvedev in vier sets te sterk bleek.

Verlies Williams

Serena Williams is snel klaar op het toernooi van Cincinnati. Ze verloor haar eerste wedstrijd van de 19-jarige Emma Raducanu met 6-4 6-0. Na afloop verliet Williams snel de tennisbaan.

Williams (40) kondigde onlangs aan dat het einde van haar loopbaan nadert. Verwacht wordt dat ze eind augustus op de US Open aan haar laatste toernooi begint. De Britse Raducanu won het toernooi in New York vorig jaar als qualifier.