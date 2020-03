Cagliari wil training hervatten, spelersvakbond sputtert tegen

De spelers dienen daarbij wel in kleine groepjes te worden onderverdeeld om de huidige regels voor de onderlinge afstanden tussen mensen zo veel mogelijk te respecteren en daardoor de gezondheid van de voetballers te beschermen, aldus de clubleiding. Cagliari is de nummer 12 van de Serie A.

Italië is in de wereld na China het zwaarst getroffen land door het nieuwe coronavirus. Het aantal doden bedroeg woensdag bijna 3000. De Serie A was de eerste grote voetbalcompetitie in Europa die werd opgeschort. Ondanks het feit dat de coronacrisis in Italië nog lang niet voorbij is, vindt de club van het eiland Sardinië het tijd om weer in training te gaan.

De Italiaanse spelersvakbond (AIC) is het daar niet mee eens. Volgens de AIC is het nog veel te vroeg om de voetballers weer het veld op te sturen. "We keuren het af dat clubs in deze tijden de training willen hervatten. De spelers moeten in de huidige situatie gewoon thuisblijven."